Téhéran (IRNA)- Au cours de l'année civile iranienne en cours (se terminant le 20 mars 2021), l’Iran prévoit d'exporter jusqu'à 2,5 pour la culture de fruits, de baies et de noix, a déclaré mardi le chef adjoint de l'organisation pour l'enregistrement et la certification des plants et des baies Abdolreza Kavand.

«Ces dernières années, 3,5 millions de plants ont été exportés pour la culture fruitière, mais cette année, en raison de la propagation du coronavirus et des restrictions actuelles, nous nous attendons à ce que cela atteigne 2,5 millions», a déclaré Kavand. Selon lui, les plants iraniens destinés à la culture des fruits, des baies et des noix sont généralement exportés vers l'Irak, l'Azerbaïdjan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et l'Afghanistan.

