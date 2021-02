Les Iraniens célèbrent le 42e anniversaire de la Révolution islamique

Cette commémoration se tient généralement par des rassemblements de masse à l'échelle nationale, mais cette année, il y a eu un changement dans les cérémonies en raison de l'épidémie mortelle de coronavirus.

Les célébrations ont commencé mercredi dans la capitale, Téhéran, et dans d'autres villes à 10h00, heure locale (06h30 GMT). Les rassemblements et marches traditionnels ont été remplacés par des cortèges automobiles, les participants conduisant leurs voitures, motos et vélos.

Les véhicules étaient décorés de slogans ainsi que des images de l'Imam Khomeiny, père fondateur de la République islamique, du Leader de la Révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et du lieutenant-général Qassem Soleimani, principal commandant antiterroriste iranien, qui a été assassiné par les États-Unis, l'année dernière.

À Téhéran, des cortèges de voitures, de motos et d'autres véhicules ont démarré à partir de 12 points différents, traversant les rues pour atteindre la place emblématique d’Azadi (Liberté).

Plus de 6 000 journalistes, photographes et cameramen iraniens et quelque 200 étrangers couvrent l'événement.

