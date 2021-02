Iran : 4 milliards de dollars d'exportations depuis les zones économiques spéciales

Dans un entretien avec l’IRNA, ce responsable économique, évoquant le fort potentiel industriel des zones économiques spéciales de l’Iran, a ajouté : « Les exportations depuis les zones franches au cours des neuf premiers mois de cette année dans les conditions difficiles provoquées par la pandémie du Covid et les sanctions a atteint 600 000 000 de dollars.

L'Iran a maintenant des zones industrielles de libre-échange à Kish, Qeshm, Chabahar, Aras, Anzali, Arvand et Mako, et le douzième gouvernement (du Président Rohani) a lancé des programmes spéciaux pour les zones libres et spéciales manière d’attirer des investissements nationaux et étrangers.

