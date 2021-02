Le chef de la justice iranienne rencontre le président du parlement irakien

Raisi et al-Halbousi ont échangé leurs opinions sur les relations bilatérales entre l'Iran et l'Irak et les moyens d'élargir les relations.

Raisi est arrivé à Bagdad à la tête d'une délégation de haut rang lundi soir et a été accueilli officiellement par son homologue irakien tôt mardi.

Au cours de son séjour de trois jours en Irak, Raisi a déjà rencontré le président irakien Barham Saleh, le Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi et le chef du Conseil judiciaire suprême de l'Irak Faiq Zidan,

La poursuite de l’assassinat de feu le général Qasem Soleimani, martyrisé en Irak par l’armée américaine, est l’un des objectifs les plus importants du voyage de Raisi.

La justice irakienne a récemment porté des accusations contre plusieurs personnes, dont le président américain Donald Trump qui a directement ordonné l'assassinat.

