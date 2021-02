Une anthologie de nouvelles iraniennes publiées en France

Ces nouvelles sont sélectionnées par Nassim Vahabi et Alireza Gholami deux écrivains iraniens francophones. "Les Amours persans" est une tentative de rassembler 17 écrivains représentant les trois générations de romanciers iraniens qui sont toujours actifs.

Ces nouvelles sont traduites du persan par Julie Duvigneau et Massoumeh Lahidji.

La moitié des auteurs de ce livre vivent en dehors de l'Iran, et certains d'entre eux sont des écrivains bilingues.

Houshang Moradi Kermani (Iran), Mehrnoush Mazarei (USA), Fereshteh Molavi (Canada), Amir Hassan Cheheltan (Iran), Shahriyar Mandanipour (USA), Guita Garakani (Iran), Nahal Tajadod (France), Javad Javaheri (France), Fariba Vafi (Iran), Namdar Nasser (Suède), Nassim Vahabi (France), Peyman Esmaili (Australie), Maria Tabrizpour (Allemagne), Alireza Gholami (Iran), Amir Khodaverdi (Iran), Ahmad Hassanzadeh (Iran) et Nassim Marashi (Iran) sont les auteurs dont les nouvelles apparaissent dans cette anthologie.

Sur la quatrième de couverture du livre, nous lisons à-propos de cet ouvrage collectif littéraire:

"Cette ambitieuse anthologie, réunissant dix-sept autrices et auteurs contemporains d’origine persane à travers le monde, propose un éventail de nouvelles unies par un thème commun : l’amour, sous toutes ses formes. L’amour filial, l’amour divin, l’amour tyrannique, l’amour déçu, l’amour de jeunesse, l’amour de l’art, du sport, de son métier, mais aussi, et surtout, l’amour comme résistance. Autant de possibilités qui donnent à découvrir les nuances de l’âme iranienne.

Les profils, les âges et les rapports à l’Iran de ces dix-sept nouvellistes sont variés : écrivains vivant en Iran ou à l'étranger, celui qui n’est jamais retourné au pays ou celle qui y revient régulièrement, auteur en herbe ou déjà traduit en plusieurs langues, celui dont les ouvrages ont subi la censure ou celle qui a toujours écrit en toute liberté, écrivain bilingue, informaticien, journaliste, ingénieur, docteur ès lettres, traducteur, libraire ou religieux, toutes et tous représentent la littérature iranienne contemporaine, par-delà les frontières géographiques et linguistiques.

Cette anthologie se veut une invitation à un voyage littéraire, au cours duquel ces huit femmes et ces neuf hommes racontent leur vision de l’amour, dans toute sa diversité."

