Martyr Soleimani est un symbole de la défense de tous les opprimés

Le martyr Soleimani a prouvé que sa défense des opprimés n'est pas seulement un slogan, mais il a également appliqué cette conviction sur le terrain, d’après le chef de la communauté juive d'Iran.

Le martyr Soleimani, dans le domaine de la défense des opprimés, n'a pas fait de distinction entre un musulman, un chrétien, un zoroastrien ou qui que ce soit d'autre. Ce grand martyr a prouvé au monde entier que dans le cadre de la défense des droits des opprimés usurpés volés, des mesures pratiques devraient être prises au lieu de simplement chanter des slogans, a-t-il déclaré.

Le chef de la communauté juive en Iran a affirmé que l'ancien commandant de la Force Qods n'était pas un héros pour un peuple ou une religion en particulier, mais a plutôt montré à travers ses sacrifices qu'il était le protecteur de tous les peuples persécutés dans la région et de tous leurs affiliations religieuses et sectaires. Sur cette base, je crois que tous les peuples de la région doivent le sacrifice et le courage de cette grande personne.

