Musique: un festival international de cornemuse iranienne aura lieu à Kish

Selon les informations du secrétariat du festival, des musiciens de Grèce, d'Algérie, d'Allemagne, de Tunisie, de Turquie, de France, d'Arménie, d'Autriche, d'Espagne, d'Inde et des pays du golfe Persique, dont Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis, sont invités à l'événement international.

Les objectifs de cet événement sont de présenter cet instrument traditionnel iranien aux amateurs de musique du monde dans le cadre de l'identité culturelle et musicale de l'Iran, d'attirer délibérément les touristes musicaux et d'encourager les amateurs d'art à explorer la cornemuse et à explorer les possibilités et les attractions de l'île de Kish.

