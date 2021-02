Le Danemark souhaite coopérer avec l'Iran dans les domaines de la géologie et des mines

Vahr a fait ces remarques lors d'une réunion avec Alireza Shahidi, le chef du service géologique et des explorations minières d'Iran (GSI) ce lundi.

Selon le Bureau des relations publiques du GSI, lors de la réunion mentionnée, les deux parties ont discuté du développement de la coopération bilatérale et souligné la nécessité de renforcer les relations scientifiques et de recherche dans les domaines de la géologie et de l'exploration minière.

S'exprimant lors de la réunion, Shahidi a mentionné les activités de son organisation dans le pays et a déclaré: «L'Organisation iranienne de géologie et d'exploration minière est chargée de préparer les cartes géologiques de l'Asie occidentale à l'UNESCO, y compris les cartes quaternaires et tectoniques.»

Il a noté que GSI a mené des études approfondies dans le domaine de l'exploration de l'eau karstique en Iran, ajoutant: «Cette organisation est chargée de produire des informations de base pour l'exploration minérale dans le pays et est actuellement localisée des connaissances sur les méthodes géophysiques aériennes qui étaient exclusivement utilisées par les Canadiens.

Selon le responsable, les laboratoires de chimie de la Commission géologique et des explorations minérales d'Iran sont équipés des derniers équipements et machines modernes avec une très grande précision.

Soulignant que la formation de ressources humaines spécialisées en GSI est d'une grande importance, Shahidi a déclaré: «En conséquence, dans le domaine des relations internationales, nous avons eu des relations et une coopération étendues en matière d'éducation et de recherche avec les universités européennes, y compris les universités du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France et d'Italie; et l'année dernière, nous avons préparation de cartes tridimensionnelles. »

Il a également évoqué la tenue d'ateliers par des universités européennes en Iran dans divers domaines des géosciences, en disant: «Ces ateliers sont devenus un lieu de rassemblement et de communication des géologues européens et iraniens, qui se déroule désormais sous forme de webinaire en raison de la pandémie de coronavirus.»

