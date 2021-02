Téhéran (IRNA) – "Tous les problèmes du Moyen-Orient proviennent des États-Unis et du régime sioniste. Tous nos problèmes dans la région découlent de l'intervention américaine et du soutien des États-Unis à l'égard des dirigeants corrompus et oppressifs dans la région.", a déclaré Cheikh Naïm Ghassem.

Le Secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais qui s'est exprimé le 14 février 2021 lors du webinaire "L'école de Soleimani et la grande civilisation islamique" a déclaré: "Les États-Unis pillent la richesse nationale, le pétrole et les installations des pays ou régions." Le webinaire "L'école de Soleimani et la grande civilisation islamique" a commencé depuis hier (dimanche) avec la présence d'un groupe de penseurs et d'élites iraniens et étrangers. En évoquant d'autres menaces des États-Unis et du régime sioniste dans la région, Cheikh Naïm Ghassem a également ajouté: "Dans la dimension culturelle, les États-Unis cherchent à attirer les jeunes de la région vers des objectifs contraires à nos intérêts." Honorant les martyrs de la résistance et à leur tête le général Ghassem Soleimani assassiné près de l'aéroport de Bagdad le 3 janvier 2020 sur ordre de Donald Trump, le numéro deux du Hezbollah a martelé: "Le martyr Soleimani a vraiment mis les États-Unis à genoux dans la région. Le martyr Soleimani est apparu comme un très grand modèle dans le monde islamique et a présenté des plans dans le domaine de la résistance grâce auxquels il a pu jeter les bases d'une nouvelle étape dans la civilisation islamique." "Le général Soleimani, tout en étant en contact direct avec les commandants de la résistance, ne s'était jamais ingéré dans les affaires intérieures des pays.", a précisé le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais.