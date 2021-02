Zarif a reçu son homologue qatari à Téhéran

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a rencontré son homologue iranien Mohammad Javad Zarif à Téhéran cet après-midi.

Dans une récente interview, le ministre des Affaires étrangères du Qatar a récemment appelé les États du golfe Persique à entamer des pourparlers avec l’Iran et a annoncé que son pays était prêt à organiser une réunion entre les six membres du Conseil de coopération du golfe Persique et la République islamique d’Iran.

Dans un message Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères a salué la proposition du ministre des Affaires étrangères du Qatar de pourparlers entre l'Iran et les États du golfe Persique.

