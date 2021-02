Zarif appelle à des mesures collectives pour régler les problèmes régionaux

Tout en saluant et en félicitant le Qatar pour son récent succès dans la fin du siège, le Ministre iranien des affaires étrangères, Zarif, a souligné l’importance des relations bilatérales avec le Qatar du point de vue du gouvernement et du peuple iraniens et a souligné que l’Iran était prêt à élargir sa coopération avec le Qatar dans divers domaines.

Expliquant la politique de principe de la République islamique d'Iran en s'opposant aux politiques fondées sur la coercition dans la région, Zarif a souligné la nécessité de coopérer entre les pays de la région pour résoudre les problèmes pertinents et parvenir à un arrangement régional et a évalué le rôle important des deux pays de l'Iran et du Qatar à cet égard.

Le ministre qatari des Affaires étrangères, pour sa part, a souligné la volonté de Doha d'étendre les relations bilatérales à tous les niveaux, en particulier dans les domaines économiques, et a apprécié toute l'assistance fournie par la République islamique d'Iran pendant le siège du Qatar.

Le Ministre qatari des affaires étrangères a également souligné la nécessité d'une nouvelle approche et d'une coopération globale et totale dans la région et a déclaré que le Qatar était prêt à jouer un rôle clé et efficace à cet égard.

L'exploration des voies pour élargir les relations économiques bilatérales ainsi que les domaines communs de coopération étaient d'autres sujets principaux débattus entre les ministres des Affaires étrangères iranien et qatari.

Le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, s'est rendu lundi en République islamique d'Iran à la tête d'une délégation de haut rang comprenant le ministre des routes du Qatar.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**