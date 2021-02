La paix et la stabilité ne seraient réalisées dans la région que par la coopération, la convergence et le dialogue entre les pays de la région (Rouhani)

Rouhani a fait ces remarques lors d'une réunion lundi avec le ministre des Affaires étrangères du Qatar en visite, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, soulignant la nécessité de supprimer toutes les sanctions anti-iraniennes imposées par les États-Unis et son respect de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui approuve le nucléaire iranien. accord, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).

«Chaque fois que les États-Unis lèvent les sanctions illégales et reviennent à la loi, l'Iran reviendra immédiatement à la mise en œuvre de tous ses engagements dans le cadre du JCPOA», a ajouté Rouhani.

Il a souligné la fin du trumpisme aux États-Unis et l'annonce par le nouveau président de différentes politiques, y compris son intention de revenir au JCPOA, et a déclaré: «Aujourd'hui, il a été prouvé au monde entier que la politique de pression maximale a échoué et que la nouvelle administration américaine n'a d'autre choix que de réparer les erreurs de l'administration précédente et de respecter ses engagements juridiques.»

Lors de la réunion également, le président iranien a souligné l'importance de promouvoir la coopération Téhéran-Doha compte tenu des circonstances actuelles dans la région.

Rouhani a ajouté que les deux pays ont entretenu des relations «très bonnes et en expansion» au cours des dernières années, tout en rappelant qu'ils devraient utiliser les opportunités existantes pour améliorer encore la coopération compte tenu des nouveaux développements sur la scène internationale.

Il a souligné que chaque pays de la région peut faire des progrès après l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région et s'est félicité de la proposition du Qatar pour le début de négociations entre l'Iran et les États membres du Conseil de coopération du golfe Persique afin de réparer leurs différences.

Rouhani a déclaré que l'Iran était toujours attaché à l'effort de paix d'Ormuz (HOPE) et estimait que la paix et la stabilité ne seraient obtenues dans la région que par la coopération, la convergence et le dialogue entre les pays de la région, soulignant: «Ce sont [seuls] les pays de la région qui devraient décision pour leur destin.»

Lors d'un discours prononcé lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019, le président iranien Rouhani a présenté l'initiative HOPE du pays pour promouvoir la sécurité dans le golfe Persique et a invité tous les pays de la région à y participer.

Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, pour sa part, a déclaré que Doha croyait toujours en l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans la région et a appelé les États de la région à résoudre les problèmes par des négociations.

Il a soumis un message écrit de l'émir qatari à Rouhani, décrivant l'Iran comme un pays puissant et influent dans la région.

Al Thani espérait le retour immédiat des États-Unis au JCPOA et la levée des sanctions, qui, selon lui, contribueraient au règlement des problèmes, et a souligné que Doha n'épargnerait aucun effort à cet égard.

Le ministre qatari des Affaires étrangères est arrivé lundi à Téhéran à la tête d'une délégation de haut rang pour s'entretenir avec les autorités iraniennes sur les questions bilatérales et les développements régionaux et internationaux.

