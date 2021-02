Les championnats asiatiques de gymnastique rythmique et de gymnastique au trampoline auront lieu en juillet et se qualifient pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Plus tôt, on a appris que le Qatar avait annulé les Championnats du monde de gymnastique en raison de l'épidémie de coronavirus et que la compétition avait été reportée. Dans le même temps, l'Iran ne participera pas non plus à la Coupe du monde, prévue en mars.

