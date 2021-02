L'Iran et le Qatar renforcent leur coopération dans le domaine de l'industrie du transport

Jassim Ben Saif Al-Sulaiti, le ministre des Transports du Qatar, a rencontré lundi, Mohammad Eslami, le ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique d'Iran.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné la nécessité d’élargir la coopération dans le domaine des transports.

"Nous avons de nombreuses opportunités et opportunités pour élargir la coopération entre les deux pays.", a déclaré Mohammad Eslami.

"Les Américains assiègent notre pays depuis plus de 40 ans, Mais ce siège, bien que stressant et fatigant pour nous, nous a néanmoins fait progresser dans tous les domaines. Compte tenu de l'expérience que notre pays a dans le domaine de la lutte contre les sanctions pendant cette période, nous avons l'opportunité de mettre cette expérience au service de nos voisins.", a déclaré le ministre iranien des Routes et du Développement urbain.

Appréciant la coopération du gouvernement qatarien avec l'Iran dans les jours difficiles de la pandémie du coronavirus, Eslami a ajouté: "Le Qatar n'a pas seulement suspendu les vols pendant la pandémie du coronavirus, mais a également aidé l'Iran dans de nombreuses questions, et cette question restera dans l'histoire des relations bilatérales."

"Nous nous félicitons de toute entente et coopération avec le gouvernement qatarien dans le domaine des transports et pensons que cette coopération peut être fructueuse et constructive pour l'Iran et le Qatar et pour tous les pays de la région.", a souligné ce membre du gouvernement iranien.

Lors de cette rencontre, le ministre des Transports du Qatar, Al-Sulayti, a qualifié de fructueux son déplacement à Téhéran et a invité son homologue iranien à se rendre à Doha pour voir les projets en construction du Qatar dans le domaine des transports.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench