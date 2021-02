Tentatives de provoquer la famine et le chaos en Iran : "l'ennemi rate son objectif"

"Nous avons obtenu un grand succès et une grande victoire en contrecarrant le sinistre et grand objectif de l'ennemi, à savoir créer la famine, exercer une pression insupportable sur le peuple et provoquer une pénurie dans la fourniture de biens essentiels, et par conséquent, créer le chaos dans le pays." L'ennemi a complètement échoué dans son objectif", se félicite ce lundi le Président iranien lors d'une réunion du gouvernement.

Concernant le plan de l'année 1400 (prochaine année civile iranienne) pour la fourniture de produits de base, le Président a déclaré : "Le gouvernement poursuivra ses mesures et politiques relatives à la subsistance du peuple, avec vigueur".

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**