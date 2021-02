Les ministres iranien et japonais de la Défense mettent l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale

Téhéran (IRNA) - Dans une interview vidéo, les ministres iranien et japonais de la Défense ont souligné le renforcement de la coopération en matière de Défense entre Téhéran et Tokyo et la poursuite des relations entre les autorités militaires des deux pays.

Selon IRNA citant le site Web du ministère japonais de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, ministre iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées, a félicité lundi 16 février son homologue japonais Kishi Nobuo pour sa nomination à son nouveau poste et a reçu les remerciements de son interlocuteur. Au cours de la rencontre virtuelle, le ministre japonais de la Défense a brossé un tableau détaillé sur l'expansion des activités de collecte de renseignements par Tokyo, manière d'assurer la sécurité de la navigation des navires japonais au Moyen-Orient avant de solliciter la coopération de Téhéran pour garantir la sécurité des navires dans la région y compris ceux du Japon. Selon le rapport, les deux hommes se sont également penchés sur les dernières évolutions au Moyen-Orient et sont convenus de poursuivre la communication entre les autorités défensives des deux pays. "La paix et la stabilité au Moyen-Orient sont essentielles à la paix et au bien-être du monde, y compris du Japon. Il est également important d'assurer la sécurité des navires japonais au Moyen-Orient, principale source d'énergie mondiale.", insiste le ministère japonais de la Défense dans un communiqué.

Environ 90% des importations de pétrole du Japon dépendent du Moyen-Orient.