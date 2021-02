L'Iran n'a pas quitté l'accord nucléaire pour y revenir !

Téhéran (IRNA)- Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Madjid Takht-Ravantchi, a souligné que la République islamique d'Iran ne s'était pas retirée du Plan global d'action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais) pour y revenir maintenant, et que la réduction des obligations liées au Pacte par Téhéran était au titre de l'accord et de article 36 en réponse au retrait unilatéral des Etats-Unis et à l'échec d'autres signataires à remplir leurs engagements respectifs vis à vis de Téhéran.

" Comment on s'attend à ce que l'Iran, qui est dans l'accord nucléaire, fasse le premier pas ?", s'interroge Majid Takht Ravanchi à l'occasion d'une interview ce mardi avec la rédaction persanophone d'Euronews, dont les détails n'ont pas encore été publiés. Rappelant que la réduction des obligations par l'Iran envers le PGAC s'inscrit dans le cadre de l'article 36 de l'Accord, le diplomate a ajouté : "Conformément à l'article 36, lorsqu'un membre de PGAC commet une violation claire et grave, l'Iran peut ne pas remplir à son tour l'intégralité ou certaines de ses obligations et nous avons choisi la deuxième option."