Le commerce extérieur de l'Iran a dépassé 6,7 milliards de dollars en janvier

Téhéran (IRNA-« Le bilan du commerce extérieur de l'Iran en janvier a été estimé à 6 milliards et 732 millions de dollars, dont la part des exportations était de 2 milliards et 951 millions de dollars et la part des importations 3 milliards et 781 millions de dollars », a déclaré le porte-parole des douanes de la République islamique d’Iran (RII), Seyyed Rouhollah Latifi.

Selon le rapport du mardi 16 février de l’IRNA, Seyyed Rouhollah Latifi a ajouté: « Le commerce extérieur de l’Iran a enregistré en janvier une croissance de 55 millions de dollars d'importations et une baisse de 693 millions de dollars d'exportations par rapport à décembre ».