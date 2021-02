Le commerce extérieur de l'Iran dépasse 6,7 milliards de dollars en janvier

Téhéran (IRNA-« Le bilan du commerce extérieur de l'Iran en janvier a été estimé à 6 milliards et 732 millions de dollars, dont la part des exportations était de 2 milliards et 951 millions de dollars et la part des importations 3 milliards et 781 millions de dollars », a déclaré le porte-parole des douanes de la République islamique d’Iran (RII), Seyyed Rouhollah Latifi.

Selon le rapport du mardi 16 février de l'IRNA, Seyyed Rouhollah Latifi a ajouté: « Le commerce extérieur de l'Iran a enregistré en janvier une croissance de 55 millions de dollars d'importations et une baisse de 693 millions de dollars d'exportations par rapport à décembre ». Selon le porte-parole des Douanes les 5 premières destinations d'exportations de l'Iran en janvier étaient respectivement la Chine avec 2 152 000 tonnes pour une valeur de 827 millions de dollars, l'Irak avec 1 501 000 tonnes pour une valeur de 467 millions de dollars, les Émirats arabes unis avec 1 361 000 tonnes pour une valeur de 440 millions de dollars, la Turquie avec 382 000 tonnes pour une valeur de 195 millions de dollars et l'Afghanistan avec 569 mille tonnes valant 188 millions de dollars.