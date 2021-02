L'Eurasie, porte d'entrée de l'Iran sur le commerce mondial

En janvier de cette année, le gouvernement iranien a obtenu les autorisations nécessaires pour négocier le libre-échange avec l'Eurasie afin de rejoindre ce bloc économique.

Dans le temps qu'il reste pour entamer des négociations de libre-échange avec l’Union, qui devraient avoir lieu dans moins d'un mois, les efforts visant à supprimer les obstacles commerciaux entre les deux parties s’avèrent de plus en plus importants.

La coopération de l'Iran avec le bloc économique dont la valeur a été estimée à plus de 800 milliards de dollars s’annonce prometteuse pour le développement des interactions économiques avec différents pays du monde, en particulier les voisins. Cette coopération s’avère cruciale au moment où les ennemis cherchent à isoler l'Iran et à couper ses liens économiques et commerciaux avec le monde.

L'importance économique de cette union est si grande qu'avec sa formation, différents pays ont exprimé leur intérêt pour l'adhésion. La valeur du commerce de l'Union eurasienne avec le reste du monde est d'environ 850 milliards de dollars. De ce montant, 331 milliards de dollars sont liés aux importations.

La part de l'Iran dans ce montant est d'environ 2,5 milliards de dollars, dont 1,6 milliard de dollars d'importations et 823 millions de dollars d'exportations. Au moins 80% des exportations eurasiennes vers l'Iran sont des produits agricoles, en particulier des céréales, et 68% des exportations iraniennes vers l'Eurasie sont des produits toujours agricoles, en particulier des fruits frais et secs.

Il ne fait aucun doute que le développement de la coopération de l'Iran avec l'Union économique eurasienne entraînera un bond majeur dans les exportations pétrolières et non pétrolières de l'Iran, et pourra finalement conduire à l’accroissement des revenus en devise et jouer un rôle efficace pour que le pays surmonte ses difficultés économiques.

Un autre avantage de la coopération de l'Iran avec l'Union économique eurasienne serait l'utilisation de privilèges douaniers spéciaux qui permettent au pays d'augmenter à plusieurs reprises le volume de ses exportations vers les cinq pays eurasiens.

Pour les commentateurs le 21e siècle sera celui de l'Asie. Alors que Wall Street et Silicon Valley sont en ébullition, il faut se tourner vers l'Asie émergente qui se transforme désormais avec les pays comme l’Inde et la Chine, en moteur du capital mondial. Ces évolutions seront bénéfiques pour les pays de l'Eurasie en raison de sa proximité avec ces puissances asiatiques.

