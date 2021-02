Industrie iranienne d’acier : 350 millions de dollars économisés

Téhéran (IRNA) -« S’agissant du programme de cette année en cours, dans le secteur de l'acier, la fourniture de pièces et d'équipements d'une valeur de 917 millions de dollars a été ciblée, dont 350 millions de dollars ont été réalisé au cours du premier semestre de l’année 1999 (l’année civile iranienne en cours et qui a commencé depuis le 21 mars 2020), a déclaré mardi le vice-ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Vajihollah Jafari.

Vajihollah Jafari, qui a pris la parole ce mardi 16 février lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition spécialisée sur la localisation de pièces et d'équipements de la Société nationale de l’Acier, a ajouté : « L'industrie sidérurgique iranienne est localisée à 65% et nous devons l'augmenter chaque année. »