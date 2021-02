Covid19 : des cyclistes parcourent l'Iran, manière d’afficher leur soutien au personnel médical

Chiraz (IRNA) – Trois grands voyageurs iraniens qui utilisent le vélo comme mode de déplacement parcourront 7 000 kilomètres autour de l'Iran avec le slogan de paix et d'amitié, manière d’afficher leur soutien au personnel médical et aux infirmiers en cette période de crise sanitaire et de transmettre leur message au monde.

Selon IRNA, le groupe s'est lancé dans la route le 18 janvier 1999, marquant la Journée nationale de l'Air pur, depuis la ville nordique d'Astara. Il pédalera pendant trois mois dans diverses provinces iraniennes à savoir : Guilan, Mazandaran, Golestan, Qazvin, Alborz, Téhéran, Khorasan du Nord, Khorasan du Sud, Khorasan-e Razavi, Yazd, Kerman, Bouchehr, Hormozgan, Fars et Khouzestan. Ces ambassadeurs de la santé et de la paix, qui sont arrivés à Chiraz (sud) hier le 15 février, plantent sur leur trajet plus de 2000 jeunes arbres dans différentes villes manière de protéger l'environnement. Ils parcourront en moyenne 240 kilomètres par jour et envisagent de traverser en trois mois une route ardue et difficile de 7 000 kilomètres autour de l'Iran.