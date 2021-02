À propos du JCPOA, les actions de l'autre partie comptent, pas leurs promesses, prévient le Guide suprême

Téhéran (IRNA)- L'imam Khamenei, le Guide suprême de la révolution islamique, a déclaré mercredi que la République islamique avait entendu de nombreux mots et promesses de l'autre côté au sujet du JCPOA. Il a souligné que cette fois, seules les actions comptent, et si la République islamique voit des actions de l'Europe et des États-Unis, elle agira aussi.

À l'occasion de l'anniversaire du soulèvement populaire du peuple de Tabriz, qui a eu lieu le 18 février 1978, l'imam Khamenei a rencontré des gens de la province de l'Azerbaïdjan oriental par vidéoconférence ce matin, 17 février 2021. L'imam Khamenei, le Guide suprême de la révolution islamique, a déclaré lors de cette réunion que la République islamique avait entendu de nombreux mots et promesses de l'autre côté au sujet du JCPOA. Il a souligné que cette fois, seules les actions comptent, et si la République islamique voit des actions de l'Europe et des États-Unis, elle agira aussi. A suivre Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**