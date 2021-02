JCPOA: désormais, c'est l'action de l'autre partie qui compte, pas ses promesses, prévient le Guide suprême

Téhéran (IRNA)- L'imam Khamenei, le Guide suprême de la révolution islamique, a déclaré mercredi que la République islamique avait entendu de nombreux mots et promesses de l'autre côté au sujet du JCPOA. Il a souligné que cette fois, seules les actions comptent, et si la République islamique voit des actions de l'Europe et des États-Unis, elle agira aussi.

À l'occasion de l'anniversaire du soulèvement populaire du peuple de Tabriz, qui a eu lieu le 18 février 1978, l'imam Khamenei a rencontré des gens de la province de l'Azerbaïdjan oriental par vidéoconférence ce matin, 17 février 2021. L'imam Khamenei, le Guide suprême de la révolution islamique, a déclaré lors de cette réunion que la République islamique avait entendu de nombreux mots et promesses de l'autre côté au sujet du JCPOA. Il a souligné que cette fois, seules les actions comptent, et si la République islamique voit des actions de l'Europe et des États-Unis, elle agira aussi. «Concernant le JCPOA, des promesses ont été faites par l'autre partie. Je dis une chose: nous avons entendu de nombreuses promesses qui ont été rompues et contredites dans la pratique. De simples mots n'aident pas. Cette fois seulement de l'action! Action! Si la République islamique voit l'action de l'autre côté, elle agira aussi.» Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

