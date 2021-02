La préparation des motifs de la cessation de la surveillance au-delà des garanties et du Protocole additionnel, l’axe principal de la visite de Grossi à Téhéran

Le porte-parole de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Fredrik Dahl, a annoncé que le directeur général Rafael Grossi avait proposé de se rendre en Iran afin de trouver une solution mutuellement acceptable pour que l'Agence poursuive son travail de vérification essentiel.

Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), tout en confirmant la visite du directeur général de l'AIEA, a déclaré que les sujets les plus importants des pourparlers à Téhéran seront les questions techniques et la préparation des motifs de la cessation de la surveillance au-delà des garanties et du Protocole additionnel, et les mesures de surveillance supplémentaires volontaires.

Kamalvandi a déclaré que le DG de l'AIEA arrivera à Téhéran samedi soir pour des entretiens techniques avec l'OIEA et rencontrera le chef de l'organisation et d'autres responsables iraniens dimanche.

Il a également déclaré que la visite de Grossi porterait sur la mise en œuvre des dispositions de la lettre du 15 février de l'Iran à l'AIEA conformément à la mise en œuvre de l'article 6 de la résolution du Parlement iranien, communément connu sous le nom de Plan d'action stratégique pour lever les sanctions et protéger les Iraniens. Intérêts de la nation.

