Covid-19: l'OMS demande à l'Iran de partager les expériences avec le monde

Ahmed Salim Saif Al-Mandhari a fait ces remarques lors de sa rencontre avec le ministre iranien de la Santé Saeed Namaki à Téhéran, mercredi.

Notant qu'il s'agit de son troisième voyage en Iran, il a déclaré: «Au cours de ce voyage, j'ai pris pleinement conscience du travail que l'Iran a accompli pour gérer les défis posés par la maladie Covid-19».

Saluant les efforts du personnel médical iranien, il a ajouté «Aujourd'hui, les députés du ministère de la Santé de l'Iran ont annoncé les principales stratégies développées par l'Iran. J'ai découvert ce que fait le ministère de la Santé de l'Iran».

«L'une des mesures uniques de l'Iran est la création de cliniques mobiles pour les nomades», a-t-il déclaré en nommant le poste unique et exclusif.

«L'Iran a fait un travail unique et formidable dans la publication des résultats et des recherches, et s'efforce de produire des articles médicaux, protecteurs et vaccinaux», a-t-il déclaré

«Cette expérience ne devrait pas être limitée à l'Iran et le pays devrait être en mesure d'exporter de tels articles pour devenir une expérience internationale réussie.»

«L'Iran a été l'un des premiers pays à avoir accepté de recevoir la délégation technique de l'OMS et, par conséquent, nous avons pu utiliser les expériences de cette délégation et les partager avec d'autres pays», s'est félicité Al-Mandhari.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**