8e e-congrès international sur les nanosciences et nanotechnologies tenu à Machhad

Téhéran (IRNA)- Le 8ème E-CONGRES INTERNATIONAL sur les nanosciences et les nanotechnologies (ICNN2021) sur le thème «Les développements les plus innovants et les plus avancés en nanotechnologie; les percées en nanotechnologie» s’est tenu mercredi 18 février à Machhad au nord de l’Iran.

Le 8ème E-CONGRÈS INTERNATIONAL sur les nanosciences et les nanotechnologies (ICNN2021) a pour thème «Les développements les plus innovants et les plus avancés en nanotechnologie; les percées en nanotechnologie». L'objectif d'ICNN2021 est de devenir la conférence de premier plan dans les domaines liés à la nanotechnologie et de rassembler un large éventail de disciplines, notamment la médecine, les sciences de la vie, la santé, l'ingénierie et les sciences sociales couvrant les progrès récents de la nanotechnologie.

