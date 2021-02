Iran/USA : le Président Rohani exhorte, une fois de plus, Washington à respecter la loi et ses obligations

"Trump pensait que s'il exerce la pression (maximale) sur la nation iranienne, elle s'agenouille et se rend. Aujourd'hui, le peuple américain et l'administration actuelle ont saisi que l'ancien Président a commis une erreur et nous espérons que ces erreurs seront corrigées sans tarder et que la nouvelle administration américaine se soumettra à la loi, aux règlements et à la résolution 2231. ", a déclaré Hassan Rohani, à l'occasion de la cérémonie de mise en exploitation, ce jeudi 18 février, par vidéoconférence de quatre projets industriels et miniers.

Le chef du douzième gouvernement a ajouté : "Nos exportations non pétrolières au début du onzième gouvernement étaient d'environ 31 milliards de dollars. En 1998 (l'année civile dernière), nos exportations non pétrolières ont atteint 43 milliards de dollars, autrement dit, elles se sont élevées de 31 milliards à 43 milliards de dollars. Nous constatons qu'il y a eu un élan dans les exportations non pétrolières."

Evoquant que la double peine des sanctions et de la crise sanitaire du Covid ont provoqué des problèmes pour le pays, le Président Rohani a espéré voir les exportations non pétrolières être en bon état et le peuple iranien assister au développement du pays à l'ombre de la production, des efforts et des exportations non pétrolières".