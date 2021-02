La levée des sanctions et la distribution équitable du vaccin sont "essentielles" dans la lutte anti-Covid

New York (IRNA)- Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Madjid Takht Ravantchi, a souligné jeudi que la victoire contre la pandémie du Covid-19 nécessite "une aide aux pays en développement, une production adéquate et une distribution équitable des vaccins entre toutes les nations et la levée des sanctions."

Selon l'IRNA, Madsjid Takht Ravantchi qui s'exprimait mercredi 17 février lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la COVID-19 et l’accès aux vaccins a ajouté : "Face à un ennemi commun de l'humanité, un virus qui ne connaît ni frontière, ni nationalité, ni religion, ni race, la coopération pratique et la solidarité entre toutes les nations sont une nécessité." Evoquant les espoirs créés pour lutter contre le coronavirus par les campagnes de vaccination, le diplomate iranien précise que les efforts mondiaux doivent se concentrer sur la production de masse et la distribution équitable du vaccin anti-Covid.