28 milliards de dollars d'exportations enregistrées par l’Iran sous sanctions

Qom (IRNA) - Le vice-ministre Iranien pour le Développement des Exportations et des Services de l'Organisation de Développement du commerce d'Iran, Farhad Nouri, a déclaré: « Malgré les sanctions oppressives, le niveau des exportations non pétrolières de l’Iran a été estimé cette année, à plus de 28 milliards de dollars, ce qui montre le efforts des fonctionnaires et des acteurs économiques. »

Farhad Nouri s'exprimant jeudi 18 février à l'occasion d'une cérémonie en hommage aux principaux exportateurs de la province de Qom près de Téhéran a déclaré : « Les efforts inlassables des entreprises du secteur privé dans la situation actuelle pour augmenter le volume des échanges commerciaux du pays sont louables et cette tendance croissante se poursuit avec le soutien du gouvernement. » Il a ajouté : « A cet égard, lors d'une réunion de haut niveau sur les exportations qui a eu lieu en présence du Premier vice-président, de bons décrets ont été signés pour soutenir les secteurs d'exportation du pays ».