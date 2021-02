Téhéran (IRNA) - La finale de la compétition "L'Homme le plus fort d'Iran" s'est terminée à Iranshahr dans la province de Sistan et Baloutchistan et Mohsen MossenAbadi est sacré l'homme le plus fort du pays.

Selon la Fédération iranienne de Musculation, la finale de la 15e compétition "L'Homme le plus fort d'Iran" s'est tenue le 19 février à l'Université d'Iranshahr au sud-est du pays. 51 athlètes ont participé dans la compétition "L'Homme le plus fort d'Iran" et après avoir passé des épreuves difficiles 10 participants à ce championnat national ont atteint la phase finale. Mohsen MossenAbadi a été sacré l'homme le plus fort d'Iran dans la dernière étape de cette compétition organisée dans la province de Sistan et Baloutchistan.