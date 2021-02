La Révolution islamique a décoré la jeunesse de l'insigne d' "intervention dans les questions fondamentales"

Pour le Leader de la Révolution, le fait d'éveiller les braves jeunes du pays, de les sortir de l'indifférence et de la passivité et de les faire intervenir pour jouer un rôle dans "les questions fondamentales", reste l'une des plus grandes sources de fierté de la Révolution islamique.

"Chaque jour qui passe, l’importance du rôle de la jeunesse dans le développement du pays et la garantie de son avenir se fait de plus en plus palpable. La catastrophe pandémique du Corona l'a prouvé une fois de plus. Les efforts, la détermination et l'entousiaste espérance de la jeunesse affichés dans cette période de crise, ont conduit, comme de nombreux autres cas dans le pays, à des ouvertures scientifiques et pratiques. C'est l'un des plus grands honneurs de la Révolution islamique, qui a su mettre l'insigne de «jouer un rôle dans (le réglement) des questions fondamentales» sur la poitrine de la brave jeunesse du pays.

"Chers étudiants, on s'attend à ce que cette précieuse opportunité qui s'est présentée à vous, soit une occasion pour que vous vous pariiez autant que possible de compétences scientifiques, religieuses et morales, une occasion de vous voir prêts à jouer vos rôles (positifs). Certes l'Union des Associations islamiques a une tâche plus lourde et, bien entendu, plus honorable à cette fin", a insisté le Leader toujours dans son message.

