Covid-19 : environ 1,3 million de personnes seront vaccinées d’ici un mois

Le vice-ministre iranien de la Santé a déclaré que la production conjointe de vaccin contre le coronavirus, COVID-19, entre l'Iran et Cuba, obtiendrait le résultat avant les autres vaccins et serait également utilisée dans le pays plus tôt que d'autres vaccins.

S'exprimant dimanche devant des journalistes, le Dr Iraj Harirchi a réaffirmé que la production conjointe du vaccin COVID-19 entre l'Iran et Cuba atteindra le résultat final avant d'autres vaccins.

Avec les études réalisées à cet égard, la production de vaccins entre les deux pays pourrait entrer en phase de mise en œuvre avant le mois iranien d'Ordibehesht au cours de la prochaine année civile iranienne (qui débutera le 20 mai).

Tous les vaccins, importés ou produits dans le pays, sont produits selon les directives du siège national de lutte et de prévention des coronavirus conformément aux normes nationales, a-t-il souligné.

Environ 1,3 million de personnes dans le pays, qui sont classées dans le groupe 1 de la société cible, seraient vaccinées contre le coronavirus avant la fin de l'année civile iranienne en cours (jusqu'au 20 mars 2021), a-t-il déclaré, ajoutant: «La plupart des pays du monde ne peuvent pas vacciner leur population totale d'ici la fin de l'année en cours en 2021, mais la vaccination se ferait progressivement dans le monde.»

