L'unité entre les pays frappés par les sanctions est le seul moyen de contrer l'unilatéralisme américain (Rouhani)

Rouhani a fait ces remarques lors d'un appel téléphonique dimanche avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, où il a annoncé le soutien de Téhéran à Ankara face aux sanctions américaines.

«Le seul moyen de contrer les mesures illégales et unilatérales prises par les États-Unis est l'unité et l'empathie entre les pays qui ont été sanctionnés» par Washington, a déclaré Rouhani.

Soulignant les mesures illégales prises par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump, il a ajouté «La levée des sanctions [imposées] par les États-Unis est une demande légale et rationnelle de l'Iran - sur laquelle nous avons insisté à plusieurs reprises, et si cela se produit, l'Iran reviendra à ses engagements [dans le cadre d'un accord nucléaire de 2015].»

Comme cela a été constamment annoncé, l'Iran utiliserait une politique «d'action contre l'action» face à la nouvelle administration américaine, a déclaré le directeur général de l'Iran.

En 2015, l'Iran et six États du monde - à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine plus l'Allemagne - ont signé un accord nucléaire historique - le Plan d'action global conjoint (JCPOA) - qui a été ratifié sous la forme d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. 2231.

Cependant, les États-Unis sous Trump se sont retirés unilatéralement du JCPOA en mai 2018 et ont rétabli les sanctions anti-Iran qui avaient été levées par l'accord.

L'administration Trump a également lancé ce qu'elle a appelé une campagne de pression maximale contre l'Iran, ciblant la nation iranienne avec les mesures restrictives «les plus dures de tous les temps».

Ailleurs dans ses remarques, Rouhani a souligné l'importance du dialogue et des approches pacifiques pour régler les différends en Syrie.

Il a souligné que les hauts responsables de l'Iran, de la Turquie et de la Russie, les États qui ont été les garants d'un cessez-le-feu pour toute la Syrie, devraient poursuivre les pourparlers dans le but de résoudre les problèmes en Syrie, préparer le terrain pour le retour des réfugiés dans leur patrie et aider à élaborer une nouvelle constitution.

Depuis janvier 2017, Moscou, Téhéran et Ankara mènent des négociations de paix entre des représentants du gouvernement syrien et des groupes d'opposition dans le cadre d'une série de pourparlers dans la capitale kazakhe Astana (maintenant appelée Nur-Sultan) et dans d'autres endroits, y compris la ville balnéaire russe de Sotchi.

Les pourparlers sont collectivement appelés le processus de paix d'Astana.

Le premier cycle des pourparlers d’Astana a commencé un mois après que les trois États se sont joints aux efforts et ont amené le cessez-le-feu à l’échelle du pays en Syrie et assumé le rôle de garants de la trêve.

Dans une déclaration publiée le 17 février à l’issue de pourparlers de deux jours à Sotchi, l’Iran, la Russie et la Turquie ont déclaré l’importance du respect de la souveraineté de la Syrie et mis l’accent sur la nécessité de lutter contre le terrorisme dans le pays jusqu’à son éradication complète.

Le président turc, pour sa part, a appelé à l'élargissement des relations mutuelles et à la tenue de sessions de commissions mixtes pour renforcer la coopération commerciale entre la Turquie et la République islamique.

Erdogan a déclaré que des négociations efficaces joueraient un rôle de premier plan dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région.

Il y a maintenant une atmosphère positive et appropriée sur la scène internationale, a ajouté Erdogan, pour le règlement des problèmes et la suppression des sanctions américaines injustes par les voies diplomatiques.

