Des musiciens italiens donnent deux concerts à Téhéran

Avec deux concerts de musique classique exclusifs, le duo italien, Dino De Palma (violon) et Gianna Fratta (piano) a terminé une tournée en Iran marquée par un accueil chaleureux et un intérêt considérable du public.

Le premier concert a eu lieu le 19 février à la résidence de l'ambassadeur d'Italie à Téhéran, Giuseppe Perrone, tandis que le second s'est tenu au Vahdat Hall à l'occasion de la 36e édition du Festival de musique Fajr.

Le concert à la résidence italienne, avec une audience limitée en raison des protocoles de prévention de la pandémie Covid19, a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux de l'ambassade d'Italie.

Le deuxième concert, qui a eu lieu le lendemain, était l'un des rendez-vous les plus remarquables et les plus attendus du Festival de musique Fajr.

Cette année, la présence de l'étranger a été extrêmement limitée en raison de la pandémie. Cependant, le duo italien a décidé de participer en personne et a donné un concert live au Vahdat Hall.

La participation de M. De Palma et Mme Fratta à cette édition du Festival de musique Fajr et au concert à la Résidence - a souligné l'ambassadeur Perrone - sont un signe des liens d'amitié extrêmement étroits entre les peuples italien et iranien et une confirmation de la profondeur des liens artistiques et culturels entre les deux pays.

Le répertoire de musique classique interprété par le duo à la Résidence comprenait «Dance Macabre» de C. Saint-Saens, «Czarda» de V. Monti, «Variations on one String from G. Rossini's Mosè» de N. Paganini, Italian Opera Medley et «Summer» de A. Vivaldi. Les moments forts du Vahdat Hall ont été «Scherzo in C Minor» de J. Brahms, «Sonata n. 3 in C Minor ”de E. Grieg, et“ Variations on a Theme from Rossini’s Mosè ”de N. Paganini.

La cérémonie de clôture du 36e Festival de musique Fajr se tiendra au Vahdat Hall le lundi 22 février à 16h00, conformément aux protocoles sanitaires, sans la présence du peuple et uniquement avec la présence des juges et des candidats pour l'attribution de différentes sections du festival.

Cette année, six groupes de quatre pays, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et Cuba, ont participé au 36e Festival international de musique Fajr.

