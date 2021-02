Expo 2020 Dubaï: une occasion pour l'Iran en vue d'attirer des investisseurs étrangers

Téhéran (IRNA) – Environ 200 pays seront présents à l'Expo 2020 Dubaï, l'Iran envisage donc de profiter de cette occasion en vue de présenter sa vraie image d'une "Civilisation ancienne et stable" et d'attirer plus d'investissements étrangers.

Le pavillon de la République islamique d'Iran se tiendra à Dubai Expo 2020 du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. La devise du pavillon de la République islamique d'Iran à l'Expo de Dubaï est: "L'Iran, une civilisation ancienne et stable, riche d'une diversité ethnique et ouverte vers les nations du monde." L'objectif stratégique du pavillon de la République islamique d'Iran est d'attirer des investisseurs internationaux vers les secteurs économiques en Iran. Le but principal de l'Iran pour participer à l'Expo 2020 Dubaï est de profiter des opportunités commerciales créées dans le pavillon d'Iran qui aura, selon les estimations, environ 25 millions de visiteurs, dont environ 80% seront des individus et des entreprises internationaux. Le marketing pour le tourisme, le marketing pour les plus grandes marques iraniennes, valoriser les produits Made in Iran et organiser des expositions parallèles spécialisées sont quelques-uns des programmes de l'Iran au cours de l'expo 2020 Dubaï.