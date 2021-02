Le Leader de la RII juge «arrogante et injuste» la rhétorique des États-Unis et du trio européen à l’égard de l’Iran

S’exprimant à l’occasion d’une audience accordée aux membres de l’Assemblée des experts du Leadership, ce lundi 22 février, l’Ayatollah Khamenei, a déclaré : « Dès le premier jour et pendant longtemps, la République islamique, fidèle à ses enseignements islamiques, a rempli ses obligations, mais la partie qui n'a pas honoré ses engagements et cela dès le premier jour, était ces quatre pays (Etats-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne), par conséquent, ce sont eux qui doivent être réprimandés et recadrés ».

Pour le Leader de la RII, le résultat d’une telle rhétorique « arrogante » ne serait que l'augmentation de la haine du peuple iranien envers l'Occident.

A suivre...