176 étrangers convertis à l'Islam au mausolée « Imamzadeh Saleh » de Téhéran

Selon cette autorité religieuse, Imamzadeh Saleh (P) est connu et respecté par les musulmans dans d'autres pays islamiques, et de nombreux musulmans ont rendu visite à ce mausolée ou y ont fait le pèlerinage par procuration, comme l’a fait la mère du martyr Emad Mughnieh (un éminent dirigeant du Hezbollah libanais).

Le mot « islam », en arabe, signifie « soumission » et est dérivé du mot arabe qui signifie « paix ». Ainsi, l’Islam enseigne que pour trouver la paix d’esprit et la sécurité du cœur, une personne doit se soumettre à Dieu et se conformer à Sa loi, qu’Il a révélée à l’humanité.

Le mot « musulman » signifie « celui qui se soumet à la volonté de Dieu » et ce, peu importe sa race, sa nationalité ou ses origines ethniques. Donc, toute personne prête à se soumettre à la volonté de Dieu peut devenir musulmane.

