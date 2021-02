L'Iran continuera de coopérer avec l'AIEA (Zarif)

S'adressant aux journalistes, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a confirmé que la mise en œuvre du protocole additionnel avait été interrompue mardi matin.

Zarif a souligné que l'Iran continuerait de respecter ses engagements au titre des accords de garanties du TNP et de coopérer avec l'AIEA.

Il a expliqué que les images enregistrées par des caméras sur les sites nucléaires iraniens ne seront désormais plus diffusées et ne seront plus partagées avec l'AIEA sur une base quotidienne et hebdomadaire, comme cela se faisait par le passé.

Le ministre des Affaires étrangères a également noté que l'Iran n'aura pas de réunion officielle avec les États-Unis, puisque Washington n'est plus partie à l'accord nucléaire.

Plus tard mardi, Zarif a publié un tweet sur l'accord technique conclu avec le chef de l'AIEA, Rafael Grossi.

L'arrêt s'inscrit dans le cadre du Plan d'action stratégique pour contrer les sanctions, une loi adoptée en décembre dernier par le Parlement iranien.

La législation a fixé au 23 février la date limite pour que le gouvernement iranien réduise davantage le respect de l'accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), si les États-Unis ne lèvent pas leurs sanctions contre la République islamique.

Le retrait du Protocole s'ajoute aux étapes précédentes de l'Iran loin du JCPOA en réponse au retrait unilatéral des États-Unis en 2018 et au non-respect par les autres parties de leurs engagements.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**