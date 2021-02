L'Iran fait partie des pays développés dans la construction d'installations hydrauliques géantes

S’exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence et de l'exposition «Les réalisations de l'Iran dans la construction de barrages et de tunnels de transport», Ardakanian a fait savoir que «Ces réalisations ne se limitent pas aux frontières de notre pays. Les entreprises iraniennes ont construit certains des plus grands projets de barrages et de tunnels dans de nombreux autres pays.»

Il a évoqué un certain nombre de ces projets géants dans le domaine de l’eau, notamment le projet «Uma Oya» au Sri Lanka, la centrale hydroélectrique et le barrage «Sang Tudeh 2» et le tunnel «Isteghlal » au Tadjikistan, le ministre a ajouté: «Ces projets sont très importants dans la gestion de l'eau, en particulier dans l'approvisionnement en eau et le transport, et les études historiques montrent l'importance d'une bonne gestion de l'eau; cet élément rare et précieux pour maintenir la vie, qui est toujours un facteur clé dans le maintien de la politique et la stabilité sociale des pays.»

L'Iran a des barrages et des tunnels pour transporter l'eau datant de plus de cinq mille ans, habilement creusés sous terre pour transporter l'eau d'un endroit à un autre à des centaines de kilomètres, ainsi que de nombreux canaux anciens sur le plateau persan au centre de l'Iran, qui a un longue histoire, Certains d'entre eux ont été enregistrés dans des organisations internationales en tant qu'initiatives iraniennes uniques, rendant les habitants de ces pays fiers de cet héritage pendant des siècles, se félicite le ministre.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**