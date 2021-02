Développement scientifique: l'Iran se classe au premier rang de la région (vice-ministre)

«L'Iran est passé de la 5ème à la 1ère place des progrès scientifiques dans la région et de la 58ème à la 16ème place en nanotechnologie et de la 52ème à la 17ème place en biochimie et sciences bimoléculaires dans le monde», a déclaré mardi Rahimi Sherbaf.

Il a également déclaré que plus de 30 000 étudiants étrangers étudient dans des universités iraniennes dans le cadre de cours MSC et MA, la plupart venant des États voisins.

«Nous sommes au premier rang des États régionaux dans le développement de la science et de la technologie en tant que pays pionnier», a déclaré Rahimi Sherbaf.

Un haut responsable universitaire iranien a déclaré mardi dernier que le pays se tenait au sommet d'autres États du Moyen-Orient dans le développement de la science de l'industrie des polymères.

«Le classement scientifique de l’Iran dans l’industrie des polymères est le premier au Moyen-Orient et le 18e au monde», a déclaré Mehdi Nikoumanesh, directeur de l’Institut iranien des polymères et de la pétrochimie (IPPI).

Il a ajouté que l'Iran jouissait également actuellement d'experts hautement professionnels dans l'industrie des polymères, soulignant la nécessité pour les universités d'admettre davantage d'étudiants dans ce domaine.

Plus tôt ce mois-ci, la vice-présidente iranienne pour la science et la technologie Sorena Sattari a déclaré que le pays figurait parmi les 10 meilleurs États du monde dans diverses sciences de l'ingénieur, ajoutant que plus de 10 000 types d'équipements de laboratoire étaient produits en Iran.

«L'Iran occupe le 15e rang mondial pour le nombre d'essais scientifiques et nous sommes parmi les 10 premiers États du monde dans de nombreuses sciences de l'ingénieur», a déclaré Sattari.

«Nous fabriquons plus de 10 000 types d'équipements de laboratoire dans le pays et en raison de l'augmentation de la qualité des équipements, nous en exportons un grand nombre», a-t-il ajouté.

Sattari a également déclaré que les entreprises basées sur le savoir prospéraient en Iran avec 5 684 entités, ajoutant que sur 5 684 entreprises basées sur le savoir en Iran, 1 400 étaient innovantes et avaient jusqu'à présent réalisé des innovations précieuses.

Il a ajouté que le nombre de startups était passé à plus de 6000, les accélérateurs à 144 entreprises et les centres d'innovation à plus de 247 entités en Iran.

