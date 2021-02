Le ministre iranien de l'intérieur rencontre le président du Tadjikistan à Douchanbé

Les deux parties ont parlé de relations mutuelles, en particulier de l'état actuel et de la perspective d'une coopération en matière de sécurité, de l'intensification de la concurrence géopolitique et des menaces modernes.

Il a été dit lors de la réunion que 160 documents de coopération ont été signés à ce jour entre les deux pays.

Au cours de la réunion, Emomali Rahmon a souligné la mise en œuvre du document complet signé.

La pandémie du COVID-19 et les crises économiques et financières mondiales, qui menacent les conditions actuelles et futures de la région, ont également été abordées.

À la tête d'une délégation, Rahmani Fazli est arrivé lundi soir à Douchanbé.

