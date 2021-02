L'Iran et le Tadjikistan mettent l'accent sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme

Abordant les problèmes régionaux, le ministre iranien Abdolreza Rahmani Fazli a déclaré que l’extrémisme, le terrorisme, le trafic d’êtres humains, le trafic de drogue et l’insécurité au Moyen-Orient étaient principalement créés par des pays étrangers.

Rahmnai Fazli a évoqué la résistance de 42 ans de l'Iran contre les pressions et attaques étrangères, notant que la raison de la plupart des incidents autour de l'Iran est due à la colère des pays étrangers face à la résistance, à l'indépendance et à la création de la stabilité et de la sécurité sans besoin d'étrangers.

Faisant référence aux nombreux points communs politiques, sociaux, culturels, historiques et linguistiques entre l'Iran et le Tadjikistan, il a déclaré que les peuples d'Iran et du Tadjikistan exigeaient un élargissement des relations.

Il a ajouté que l'Iran était prêt à coopérer avec le Tadjikistan sur les questions politiques, sociales, de sécurité, de crise et d'état civil.

Se déclarant prêt à coopérer avec l'Iran, le ministre tadjik des Affaires intérieures, Ramazon Rahimov, a déclaré que l'expérience avait prouvé que la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic de drogue et les cybercrimes n'était pas possible sans coopération avec d'autres pays.

Les deux hommes politiques ont souligné la mise en œuvre de l'accord de sécurité entre l'Iran et le Tadjikistan.

