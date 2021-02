Le peuple italien connaît de mieux en mieux l'Iran

Elena Scarinci mardi dans une interview accordée à l'agence de presse IRNA lors de la présentation de son site Web sur l'art et la culture iranienne, a déclaré que «Cette année, nous faisions des traductions avec deux femmes italiennes qui avaient vécu en Iran pendant quelques mois, et nous avons découvert qu'elles n'avaient pratiquement aucune information sur le bel art iranien; nous avons donc décidé de créer un site Internet pour pouvoir le faire connaître au monde entier».

«Notre page comprend des photographies et parle des artistes les plus connus dans les textes que nous avons traduits, un tout nouveau travail en Italie», a-t-elle déclaré.

«J'ai d'abord étudié l'arabe et j'ai vécu en Turquie pendant quelques mois. Là, j'ai rencontré des Iraniens et j'ai réalisé que je ne savais rien de l'Iran, donc à cause de mon intérêt pour les langues, j'ai décidé d'apprendre le persan aussi. Plus tard, je suis retourné en Italie, où j'ai reçu une bourse de la région du Latium pour venir à Téhéran pour étudier le persan à l'Institut Dehkhoda. A cette époque, j'enseignais également l'italien à l'ambassade d'Italie, donc j'ai pu apprendre et parler le persan en Iran », a-t-elle expliqué, faisant référence à son apprentissage de la langue.

«Avant d'arriver à Téhéran, je ne connaissais pas le pays et il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les Iraniens dans les médias. Bien sûr, je suis très curieux et c'est pourquoi j'ai décidé de mieux connaître l'Iran », a-t-elle conclu.

