Exécution de plus de 6000 km d'oléoduc et de gazoduc par la Base de construction Khatam

Téhéran (IRNA) - "Cette Base a mis en œuvre plus de 6000 kilomètres de lignes de transport de pétrole et de gaz dans différentes parties du pays, et le projet de l'oléoduc Shazand-Qom-Rey est l'un de ces projets.", a déclaré le commandant de la Base de construction Khatam-ol-Anbia.

Le général Saeid Mohammad, commandant de la base de construction de Khatam a déclaré: "Avant, il y avait peut-être des doutes dans le pays sur nos capacités technique dans la réalisation des projets si avancés, mais aujourd'hui, on assiste à la mise en œuvre de mégaprojets dans le domaine du pétrole, du gaz et de la pétrochimie. Maintenant les capacités des experts locaux sont reconnues, et l'oléoduc Shazand-Qom-Rey fait partie de ces projets." "Le projet d'oléoduc Shazand-Qom-Rey a été mis en œuvre sous la forme du contrat EPC par la Base de construction de Khatam dans le but de transférer les produits de la raffinerie Shazand à Qom et enfin à Téhéran.", a ajouté ce responsable iranien. En évoquant les défis de la réalisation de ce projet national, le commandant de la Base de construction Khatam a souligné que le volume de l'excavation pour tracer cette ligne d'oléoduc a dépassé 6,2 millions de mètres cubes. Quant aux caractéristiques de l'Oléoduc Shazand-Qom-Rey, le général Mohammad a déclaré: "Cet oléoduc de 26 pouces d'une longueur de 295 km et d'une capacité de 300 000 barils par jour réduira le coût du transport interurbain et, d'autre part, réduira le coût du transport des produits pétroliers depuis les unités de production jusqu'aux centres de consommation."