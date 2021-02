La durée de vie des turbines multipliée par 50 grâce aux nano-revêtements iraniens

Selon un rapport publié mercredi par le Comité du développement des nanotechnologies, le Dr Hassan Elmkhah, président du conseil d'administration de cette société nano-technologique, a déclaré: "Après le départ de Siemens sous prétexte de sanctions, le processus de conception des turbines est relancé à l'intérieur du pays par les experts iraniens."

Ce chercheur iranien a poursuivi: "Le projet de la couverture nano des aubes de turbine a été réalisé par des experts locaux et dans le département de revêtement de l'entreprise. Nous créons des revêtements durs sur les aubes de turbine. Dans la conception initiale de Siemens, des revêtements durs normaux sont utilisés, mais nous avons utilisé des revêtements micrométriques contenant des matériaux nano-structurés et avons atteint une qualité deux fois plus élevées que celle de Siemens. Nous avons également augmenté la résistance à la corrosion de 400 heures chez les produit de Siemens à 900 heures dans les modèles iraniens."

"L'utilisation de nano-revêtements augmente la durée de vie et la résistance des produits. Un large éventail de clients industriels peut utiliser des nano-revêtements. Cette année, nous avons couvert des aubes de 12 turbines de l'Asian Oil Compressor Turbine Company (OTEC) et des aubes de 12 turbines de la Middle East Gas Turbine Company (MIGT). Chaque turbine possède 644 aubes. En raison de la couverture réussie de ces turbines, un autre contrat pour la couverture de 24 autres turbines a été conclu.", a souligné ce nano-scientifique iranien.

