L'Iran prêt à échanger ses expériences dans la lutte contre la COVID-19 avec d’autres pays

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie de réception des Lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République de Roumanie à Téhéran, Doamna Mirela GRECU, Hassan Rohani a ajouté: « Il existe de bonnes capacités pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines économique et scientifique ».

Exprimant l'espoir que les relations entre les deux pays se développeront dans la nouvelle ère, le Président a ajouté : « La République islamique d'Iran est intéressée et prête à interagir et à échanger des vues et des expériences dans le domaine de la lutte contre l'épidémie de Covid19 avec divers pays, dont la Roumanie. »

Pour sa part la nouvelle ambassadrice roumaine, Doamna Mirela GRECU, a déclaré : « Les relations entre Téhéran et Bucarest ont toujours été cordiales et amicales, et nous devons faire bon usage de cette base pour saisir les opportunités existantes afin d’améliorer le niveau des coopérations et des relations bilatérales ».

L'ambassadrice roumaine a poursuivi : « La mise en œuvre de certains accords entre les deux pays a été retardée en raison de la pandémie de Covid19. Lors de nos consultations avec l'ambassadeur iranien à Bucarest, nous avons tenté de résoudre les retards et les problèmes liés à l'expansion des relations en tenant dans un délai rapide une commission mixte de coopération bilatérale. ».

