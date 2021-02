Le webinaire international des cardiologues iraniens et européens s'ouvre à Machhad

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire scientifique du premier webinaire international sur le cœur qui a réuni des spécialistes iraniens et européennes, Dr. Mahmoud Chabestari a déclaré : « L'hôpital Razavi de Machhad accueille depuis trois ans des spécialistes des maladies cardiovasculaires dans le monde, mais cette année, la conférence se tient en ligne et sous forme de webinaire pour cause de la pandémie du Covid. »

« En raison de la situation imposée par la pandémie, le webinaire se déroulera en deux étapes le 26 février et le 12 mars 2021 », ajoute M.Chabestari.

« Les dernières informations et méthodes liées au diagnostic et au traitement des maladies cardiovasculaires seront discutées dans ce webinaire. »

Selon le secrétaire scientifique du premier webinaire international iranien sur le cœur, la retransmission en direct de 12 opérations chirurgicales est également au menu, dont huit seront effectuées en Iran et quatre en Italie.

Sont présents au rendez-vous d'éminents cardiologues de divers pays tels l'Italie, l’'Allemagne, la Belgique, l’Inde, la Suisse, les États-Unis, l’Espagne, la Turquie et l'Iran.

L'hôpital de Razavi à Machhad avec 320 lits fonctionne depuis 2005. Cet hôpital dispose d'installations et d'équipements uniques dans le traitement de diverses maladies.

