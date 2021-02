KhatibZadeh: l'Iran restera au côté du peuple syrien dans la reconstruction de la Syrie

Le chef du Centre pour la diplomatie publique et médiatique du ministère iranien des Affaires étrangères, qui s'est rendu en Syrie dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines diplomatique, médiatique et culturelle, a rencontré des responsables syriens, et a participé à des réunions avec les élites et les penseurs de ce pays frère et ami.

Au cours de son déplacement à Damas, KhatibZadeh a rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad et a discuté des dernières évolutions dans les relations bilatérales et du sujet de l'augmentation de la coopération culturelle et médiatique entre les ministères des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et de République arabe syrienne.

Au cours de cette rencontre, le ministre syrien des Affaires étrangères aussi a souligné la nécessité de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la culture et des médias.

KhatibZadeh a poursuivi ses rencontres avec le ministre syrien de l'Information et de la Culture, le ministre syrien des Sciences et Bouthaina Shaaban, conseillère médiatique du président Bachar al-Assad.

Lors de ces rencontres, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères de notre pays, tout en soulignant la nécessité de développer la coopération culturelle et médiatique entre les deux pays, s'est félicité de la résistance du peuple syrien dans la transition de la résistance militaire au terrorisme et a souligné que la République islamique d'Iran, Il se tiendra aux côtés du gouvernement et du peuple syriens dans la reconstruction économique et la coopération culturelle.

Les responsables syriens ont également souligné lors de ces rencontres que le peuple syrien n'oubliera jamais le soutien apporté par l'Iran à la résistance du peuple syrien.

En plus de donner des conférences à l'Académie syrienne de la diplomatie et à l'Institut syrien d'études stratégiques, KhatibZadeh a poursuivi son programme en participant à une réunion conjointe avec des membres des médias syriens et en répondant à leurs questions.

Des rencontres avec le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Bashar al-Jaafari et d'autres réunions parallèles dans le cadre de la coopération diplomatique publique entre les deux pays figurent au programme de ce déplacement du porte-parole de la diplomatie iranienne en Syrie.

