L'Iran a exporté 16,6 milliards de dollars vers ses voisins en 10 mois

L'Iran partage des frontières terrestres avec 7 pays; le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie et l'Irak. L'Iran partage aussi des frontières maritimes avec 8 pays; la Russie, le Kazakhstan, le Koweït, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis et Oman.

L'ensemble des échanges commerciaux entre l'Iran et ses 15 pays s'est élevé à plus de 30 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de l'année iranienne 1399 (entre marc et décembre 2020).

L'Irak (38%), les EAU (22%), la Turquie (12%) et l'Afghanistan (11%) sont les quatre premières destinations des exportations iraniennes parmi les pays voisins.

Les importations de l'Iran depuis ses voisin est d'environ 14,4 millions de tonnes d'une valeur de 14 milliards de dollars. Les EAU (52%) et la Turquie (24%) sont les deux premiers exportateurs vers l'Iran parmi les 15 voisins du pays.

Il convient de noter que fournir de nouvelles opportunités d'investissement ainsi que développer les marchés existants, établir des accords commerciaux, faire du marketing conformément aux modèles de consommation des pays cibles, promouvoir des échanges conjoints sont les stratégies que le gouvernement iranien devrait adopter en vue de conquérir les marchés des pays voisins.

